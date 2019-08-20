سائق تركي متهور يتسبب بوفاة معلم سعودي وإصابة زوجته وابنتيه

المصدر: البيان الإلكتروني

تسبب سائق شاحنة تركي متهور بوفاة معلم سعودي كان في زيارة لتركيا وإصابة زوجته وابنتيه .

وبحسب صحيفة " عكاظ " السعودية فقد تم أمس الاثنين تشييع جثمان المعلم السعودي المتوفى في تركيا، ودفنه بعد الصلاة عليه بحضور جمع غفير من منسوبي التعليم.

وقالت الصحيفة إن المعلم أحمد عبد الله الأحمدي تعرض لحادث سير عندما عكست شاحنة مخالفة الطريق أمام مركبته على طريق معشوقية بتركيا، ما تسبب بوفاته وإصابة زوجته وابنتيه.

كما أصابت الشاحنة المتهورة سيارتين، وتم نقل المصابين إلى مستشفى قريب لإخضاعهم للعلاج وسط متابعة من فريق السفارة السعودية.

وقال طارق الصبحي، قائد مدرسة ثانوية ابن القيم التي كان يعمل بها الراحل إن منسوبي المدرسة فجعوا برحيل زميلهم الأحمدي وكان من خيرة المعلمين أدباً وأخلاقاً وعلماً وانضباطاً، وأبا لجميع الطلاب حريصاً عليهم.