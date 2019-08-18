طفلة تذبح شقيقتها خوفاً من أن تشكوها لأبيها

المصدر: البيان الإلكتروني

تمكن رجال الأمن من كشف غموض العثور على جثة طفلة مذبوحة داخل حظيرة مواشي بمركز الستاموني بمحافظة الدقهلية بجمهورية مصر العربية ، حيث تبين أن وراء ارتكاب الجريمة شقيقتها خوفًا من أن تشكوها إلى والدهما.

وكان مركز شرطة الستامونى قد تلقى بلاغًا بالعثور على جثة طفلة داخل حظيرة ماشية خلف منزل أسرتها وبها جرح غائر بالرقبة بحسب صحيفة الأهرام القاهرية.

وأمر اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام، بتشكيل فريق بحث بمشاركة مفتشي القطاع وقيادات إدارة البحث الجنائي، وتم تحديد مرتكبة الواقعة وهي شقيقة المجني عليها، (12 سنة - طالبة بالصف الأول الإعدادي).

تم ضبطها، وبمواجهتها اعترفت تفصيليًا بارتكابها الواقعة، وقررت أنه أثناء قيام شقيقتها المجنى عليها باللهو بالشارع أمام منزلهما قامت بنهرها وإلقاء مياه عليها من شرفة المنزل، وإدخالها للمنزل والتعدي عليها بالضرب، فهددتها المجنى عليها بإبلاغ والدهما بما حدث، ولخشيتها منه لكونه دائم التعاطف مع المجني عليها، انهالت بالتعدي عليها بالضرب بالأيدى حتى أغشى عليها.

وقررت التخلص منها فأحضرت سكينا من المطبخ، وقامت بحمل المجني عليها ونقلها إلى الحظيرة التي تم العثور عليها بها، وتعدت عليها بالضرب بالسكين فى رقبتها فأودت بحياتها، وتم بإرشادها ضبط السكين المستخدم.