(فيديو) العاصفة "كروسا" تودي بأولى ضحاياها في اليابان

المصدر: وام

أدت العاصفة المدارية "كروسا" المصحوبة برياح عاتية وأمطار غزيرة في اليابان إلى مصرع شخص على الأقل وإصابة 34 شخصا بينهم رجل في الخمسينيات من العمر وأحدثت اضطرابات في حركة المواصلات.

وأفادت وسائل الإعلام الرسمية بأن الرياح ترافقت مع أمواج عاتية ضربت حاجزا بحريا وحاصرت منارة بارتفاع عشرة أمتار، فيما فاضت أنهر وغمرت مياهها الطرق المجاورة.