شاهد.. حمم بركان بألوان مهرجان هولي الهندوسي

المصدر: البيان الالكتروني

انتشرت الصخور والرماد عندما ثار بركان بوبوكاتبتبيل، في المكسيك، مكونة لوحة زاهية للعيان، حيث امتزجت الألوان في انسيابية تسرّ العيان ، وبخاصة لحظة تزامنها مع غروب الشمس، في مشهد يشبه مهرجان الألوان هولي الشعبي الهندوسي، الذي يحتفل به في الربيع بالهند.



يذكر أن بركان بوبوكاتبتبيل النشيط في المكسيك الذي يقع ضمن ولايات مكسيكو، بويبلا، موريلوس، يعتبر ثاني أكبر بركان في المكسيك، يقع على بعد 70 كيلومترا جنوب شرق العاصمة مكسيكو، ويحتوي على أنهار جليدية، ويبلغ ارتفاع قمة الجبل الذي يحوي فوهة البركان 5426 متراً فوق سطح البحر.

وكان البركان شهد أوآخر شهر مارس من العام 2016 تجدد نشاطة البركاني