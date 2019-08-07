شهدت بقاع كثيرة من العالم في اليومين الأخيرين هطول أمطار غزيرة، في حالة استثانئية في مثل هذا الوقت من السنة، الذي يعيش فيه الجزء الشمالي من كوكبنا فصل الصيف، حيث تقل بل تنعدم فيه الأمطار.
المختصون في الطقس يرجعون الظاهرة (هطول الأمطار بغزارة في فصل الصيف) إلى ظاهرة الاحتباس الحراري أو ارتفاع درجة حرارة سطح الأرض.
ففي برلين أغرقت مياه الأمطار شوارع المدينة في عزّ الصيف، بعد ساعات قليلة من بدء هطولها نظراً لغزارتها.
شاهد.. أمطار الاحتباس الحراري في مختلف بقاع العالم— صحيفة البيان (@AlBayanNews) August 6, 2019
1- برلينhttps://t.co/jCCjsTCd2i#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/bsKQTfMTeg
أما في الهند، فمنطقة كولهابور بولاية ماهاراشترا غمرتها المياه صباح أمس بعد هطول أمطار متواصلة، ما أجبر حوالي 10،000 شخص على مغادرة منازلهم والتحول إلى أماكن أكثر أمانًا.
كما تم غلق الطريق السريع الوطني بين جنوب كولهابور وبلجاوم في ولاية كارناتاكا أما حركة المرور المركبات بسبب غمرها بالمياه.
شاهد.. أمطار الاحتباس الحراري في مختلف بقاع العالم— صحيفة البيان (@AlBayanNews) August 6, 2019
2- الهندhttps://t.co/jCCjsTCd2i#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/qFA4MuMr1x
وفي اليابان قالت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية إن إعصار فرانسيسكو هبط بالقرب من مدينة ميازاكي في حوالي الساعة 5 صباح أمس، ما تسبب في هطول أمطار غزيرة نتج عنها ارتفاع منسوب المياه خاصة في الطرقات.
شاهد.. أمطار الاحتباس الحراري في مختلف بقاع العالم— صحيفة البيان (@AlBayanNews) August 6, 2019
3- اليابانhttps://t.co/jCCjsTCd2i#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/XRLOukT6W8
وفي السودان كشفت وزارة الصحة أن (12) ولاية بالبلاد تأثرت بالأمطار والسيول عدا ولايات (الخرطوم، الشمالية، وسط وغرب دارفور، النيل الازرق، البحر الأحمر).