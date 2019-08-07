شاهد.. أمطار الاحتباس الحراري في مختلف بقاع العالم

المصدر: البيان الالكتروني

شهدت بقاع كثيرة من العالم في اليومين الأخيرين هطول أمطار غزيرة، في حالة استثانئية في مثل هذا الوقت من السنة، الذي يعيش فيه الجزء الشمالي من كوكبنا فصل الصيف، حيث تقل بل تنعدم فيه الأمطار.

المختصون في الطقس يرجعون الظاهرة (هطول الأمطار بغزارة في فصل الصيف) إلى ظاهرة الاحتباس الحراري أو ارتفاع درجة حرارة سطح الأرض.

ففي برلين أغرقت مياه الأمطار شوارع المدينة في عزّ الصيف، بعد ساعات قليلة من بدء هطولها نظراً لغزارتها.

أما في الهند، فمنطقة كولهابور بولاية ماهاراشترا غمرتها المياه صباح أمس بعد هطول أمطار متواصلة، ما أجبر حوالي 10،000 شخص على مغادرة منازلهم والتحول إلى أماكن أكثر أمانًا.

كما تم غلق الطريق السريع الوطني بين جنوب كولهابور وبلجاوم في ولاية كارناتاكا أما حركة المرور المركبات بسبب غمرها بالمياه.

وفي اليابان قالت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية إن إعصار فرانسيسكو هبط بالقرب من مدينة ميازاكي في حوالي الساعة 5 صباح أمس، ما تسبب في هطول أمطار غزيرة نتج عنها ارتفاع منسوب المياه خاصة في الطرقات.

وفي السودان كشفت وزارة الصحة أن (12) ولاية بالبلاد تأثرت بالأمطار والسيول عدا ولايات (الخرطوم، الشمالية، وسط وغرب دارفور، النيل الازرق، البحر الأحمر).