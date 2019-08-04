مصرع 25 شخصاً في حوادث غرق ثلاث مراكب في وسط الفلبين

المصدر: أ ف ب

قضى ما لا يقلّ عن 25 شخصاً في غرق ثلاثة مراكب السبت في وسط الفلبين، بحسب حصيلة أُعلن عنها الأحد في حين لا تزال عمليات البحث متواصلة.

وانقلبت المراكب الثلاثة في مضيق غيماراس في أرخبيل منطقة فيساياس الغربية، بعد أن فوجئت بتدهور الأحوال الجوية بسبب رياح جنوبية غربية مرتبطة بالأمطار الموسمية.

وقال المتحدث باسم الدفاع المدني فرانكو أغودو لوكالة فرانس برس إن 14 جثة انتُشلت في الساعات الأخيرة ما يرفع الحصيلة إلى 25 قتيلاً.

وأكد قائد الشرطة الإقليمية رينيه باموسموسان هذه الحصيلة الأحد مشيراً إلى أن ستة أشخاص لا يزالون في عداد المفقودين فيما تم إنقاذ 55 آخرين.

وكانت المراكب الثلاث الخشبية تؤمن النقل بين مرفأ إيلويلو على جزيرة باناي وجزيرة غيماراس.

وانقلب أولاً مركبان في نفس الوقت تقريباً حوالى الظهر، ما جعل السلطات المحلية تعلّق الرحلات. أما الثالث فغرق عقب استئناف الرحلات بعد الظهر.

وأوضح متحدث باسم خفر السواحل أرمان باليلو للصحافيين السبت أن "الرياح أصبحت أقوى وارتفعت الأمواج بشكل مفاجئ".

وتتكرر الحوادث البحرية في الفلبين وغالباً ما يكون سببها ضعف معايير السلامة وعمليات تحقق متساهلة وسفن محملة بأكبر من قدرتها.

وتكثر حوادث الغرق في منتصف العام في فترة الأعاصير.