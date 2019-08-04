يقتل حماته بخمس رصاصات لخلافات عائلية

المصدر: البيان الإلكتروني

أقدم مواطن سعودي في العقد الرابع من العمر، على إطلاق خمس رصاصات من مسدس خاص به على أم زوجته، بسبب خلافات عائلية، الأمر الذي أدى لمقتلها في منزلها بحي ولي العهد بالعاصمة المقدسة، ثم سلم نفسه للجهات الأمنية.

وأفادت بعض المصادر أن شابا أقدم على قتل "أم زوجته" بإطلاق خمس رصاصات على رأسها، وفق ما نشرته صحيفة المدينة.

وأوضحت المصادر أن الجهات الأمنية بالعاصمة المقدسة ممثلة في شرطة الكعكية تلقت أمس السبت بلاغًا مفاده أن الرجل الذي يبلغ من 40 عاماً قتل المجني عليها أم زوجته البالغة من العمر 60 عامًا؛ بسبب خلافات عائلية نشبت بينهما.

وقام القاتل بتسليم نفسه، بينما لا تزال الشرطة تجري تحقيقاتها لاستكمال الإجراء اللازمة تمهيد لإحالة ملف القضية للنيابة العامة.