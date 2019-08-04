كشف ملابسات مقتل جميع أفراد أسرة عمانية في ولاية بدية

المصدر: البيان الإلكتروني

أصدرت شرطة عمان السلطانية توضيحا مهما حول حادث قتل جميع أفراد أسرة عمانية في ولاية بدية.

وقالت الشرطة في حسابها الرسمي على " تويتر " إن جهود البحث والتحري في قضية الأسرة العمانية وقتل أفرادها في ولاية بدية أسفرت عن جمع الأدلة التي تشير بالاتهام إلى المتورطين في هذه الجريمة.

وأوضحت أنه وبسبب التأخر في الإبلاغ عن الواقعة الذي كان بعد يومين من حدوثها تمكن المتهمون وهم من جنسية آسيوية من مغادرة البلاد. .

وأكدت شرطة عمان السلطانية أنها تقوم والأجهزة الأمنية بملاحقة المتهمين عبر القنوات الرسمية ومواصلة الإجراءات القانونية الواجبة باهتمام كبير ومهنية عالية.

وشكرت شرطة عمان السلطانية الجميع على التعاون معها.

وكانت ولاية بدية العمانية قد شهدت، الأربعاء الماضي، جريمة قتل حمود البلوشي، وزوجته، وأولاده الثلاثة، في منزلهم بظروف غامضة.

توضح شرطة عمان السلطانية بأن جهود البحث والتحري في قضية الأسرة العمانية وقتل أفرادها في ولاية بدية أسفرت عن جمع الأدلة التي تشير بالاتهام إلى المتورطين في هذه الجريمة. — شرطة عُمان السلطانية (@RoyalOmanPolice) August 4, 2019