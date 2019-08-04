"طلعي سيارتج ولا بحرقها" تحيل 3 أشخاص إلى المحاكمة

المصدر: دبي- سعيد الوشاحي

أحالت النيابة العامة في دبي اليوم امرأتين ورجل من الجنسية الأسيوية "أقارب" إلى محكمة الجنايات بتهمة التهديد والسب وذلك بعد أن قامت امرأة بتهديد "زوجة ابنها" بعبارة طلعي سيارتج ولا بحرقها"، بسبب خلاف على موقف السيارة.

وفي تفاصيل الواقعة الغريبة أحالت النيابة العامة اليوم الأحد لائحة اتهام بحق "حماة" وزوجة ابنها إلى محكمة الجنايات لقيامها بالاعتداء على بعضهما البعض لخلاف على موقف السيارة أمام المنزل الذي تقيمان فيها " وذلك بعد أن هددت المتهمة المجني عليها بحرق مركبتها مما أدى إلى وقوع تشابك بالأيدي نتج عنه الحاق بعضهما إصابات أعجزتهما عن القيام بأعمالها الشخصية أكثر من 20 يوما، إضافة إلى تهمة السب لجميع المتهمين الذين تلفظوا على بعضهم بألفاظ خادشه للحياء ومنهم الزوج الذي تلفظ على زوجته لمناصرة والدته.