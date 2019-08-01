شاهد.. مخلفات النيران في فرنسا

المصدر: البيان الالكتروني

التهمت النيران حوالي 480 هكتاراً من الغابات في مقاطعة غارد جنوب فرنسا، في ظرف 24 ساعة فقط، فيما تم إجلاء 190 شخصاً.

ولحقت خسائر كبيرة بالقطاع الفلاحي، بحسب كريستوف كاستانير، وزير الداخلية الفرنسي، الذي قال إن جميع السكان تمت نجدتهم وإجلائهم من مكان اندلاع الحرائق.

شارك في إخماد النيران بحسب (Agence France-Presse) 550 رجل إطفاء إلى بلدة جينيراك القريبة من مدينة نيم، ما يزال 350 منهم في عين المكان، لمراقبة الوضع.