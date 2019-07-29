جريمة مروعة خلال مباراة الأهلي والزمالك

المصدر: البيان الإلكتروني

شكلت مديرية أمن القاهرة، فريق بحث عالي المستوى ضم رؤساء مباحث شرق القاهرة، لسرعة كشف غموض العثور على جثة لواء سابق، مقتولا فوق سطح البناء الذي يسكنه، خلال مباراة الأهلي والزمالك أمس.

وقال مصدر أمني إن الجثة عثر عليها ممزقة البطن، وقام القاتل بإخراج أحشاء الضحية، بحسب وسائل إعلام مصرية.

وتلقت المباحث، بلاغا مفاده العثور على جثة أحد الأشخاص، فوق سطح العقار، محل سكنه، وبالانتقال والفحص، تبين أن الجثة لضابط متقاعد وتبين إصابته بطعنة في منطقة البطن.

وأوضحت التحريات أن المجني عليه عثر على جثته فقو سطح العقار، وبجواره أدوات يبدو أنه كان يستخدمها في إصلاح طبق استقبال الفضائيات.

وذكرت ابنة الضحية أنه جرى العثور على أن والدها كان صعد إلى الطابق الثالث العشر لإصلاح طبق الاستقبال حتى يستطيع وأسرته مشاهدة مباراة الأهلي و الزمالك في المباراة النهائية من الدوري المصري مساء أمس الأحد.

وأضافت أنه عقب صعود والدها إلى السطح أجرى اتصالا هاتفيا بها ليسألها عما إذا كانت الإشارة عادت أم لا، فأخبرته أن الإشارة مازالت مشوشة، وعقب ذلك أغلق هاتفه ولم يعاود الاتصال بها مرة أخرى حتى تفاجأت بخبر مقتله.