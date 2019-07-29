شاهد.. حرائق مهولة تجتاح كرواتيا

المصدر: البيان الالكتروني

في تبعات لموجة الحر التي ضربت أوروبا الأسبوع الماضي، حيث وصلت درجة الحرارة في بعض المناطق لأكثر من 42 درجة، وانتقالها فيما بعد إلى الشمال الأوروبي، اندلعت حرائق مهولة في مدينة سيبينيك الساحلية بكرواتيا.

وتدخل رجال الإطفاء وقوات الجيش الكرواتي لاحتواء حرائق الغابات التي تهدد المنازل ومحطات طاقة الرياح على مشارف المدينة.

وتم نشر حوالى 200 من رجال الاطفاء و 50 جنديا في المنطقة شبه الريفية، لكن ارتفاع قوة الرياح، التي زادت من لهب النيران، أجبر بعض الطائرات المكافحة للحرائق على الانسحاب، بحسب (ABC News).