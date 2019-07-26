شاهد.. حرائق في فرنسا بألسنة لهب بارتفاع كيلومترين

المصدر: البيان الالكتروني

تسببت موجة الحر والجفاف التي تضرب فرنسا، في اندلاع حرائق عدة، حيث ذكرت السلطات المحلية ورجال الإطفاء أن حرائق اجتاحت آلاف الهكتارات من المحاصيل والنباتات في عدد كبير من مناطق البلاد.

وقال لودوفيك بيرات، الأمين العام المساعد لمديرية لواريه: "هذا وضع غير مسبوق في المديرية". وأضاف "كنا توقعنا حدوث حرائق، لكن ليس بهذا الحجم.. مع الجفاف والحرارة المتراكمين، فإن أدنى شرارة تؤدي إلى اندلاع النار".

وأتى حريق على حوالى 500 هكتار من المزروعات، خصوصاً من القصب، و100 هكتار من الغابات، ووصلت ألسنة النيران إلى ارتفاع كيلومترين أحيانا.

واحترقت أيضا 4 منازل من دون أن يسفر ذلك عن سقوط ضحايا، وتم استنفار 250 رجل إطفاء.

وفي منطقة أور غربي فرنسا، حيث تجاوزت درجات الحرارة 42 درجة مئوية، "أتت الحرائق على حوالى 800 هكتار". وطلبت تعزيزات على صعيد فرق الإطفاء من المديريات المجاورة.

واندلعت أيضا حرائق في منطقة اور-اي-لوار (وسط غربي فرنسا)، حيث تأثر 1170 هكتارا من الحقول، واستُنفر 269 رجل إطفاء. وأغلق الطريق السريع بعد الظهر.