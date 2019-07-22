(فيديو) العالم يئن من الاحتباس الحراري.. موجات حرّ وحرائق وفيضانات

المصدر: إعداد: عبدالهاني عليوات

يشهد العالم حاليا في كل ربوعه ظواهر طبيعية تراوحت بين ارتفاع درجات الحرارة والحرائق والفيضانات، في مشهد استمراري لمفرزات الاحتباس الحراري، التي أصبحت ظاهرة لأعين كل يعيش على هذه الأرض من عامة البشر، وليس المختصين فقط.

فمدن الساحل الشرقي من الولايات المتحدة تشهد حاليا موجة حارة وصلت خلالها درجات الحرارة إلى 38 درجة مئوية، وهي مرشحة للارتفاع خصوصاً فيلادلفيا وواشنطن ونيويورك، وتسببت في اندلاع حرائق عدة.

وفي البرتغال، مازال حريق مهول يضرب وسط البلد من دون التمكن من السيطرة عليه، حيث يبلغ طوله 25 كم على الأقل، وخلف حتى الآن ثمانية مصابين.

وعلى الجانب الشرقي من العالم، شهدت الصين هطول أمطار غزيرة تسببت في فيضانات في جينهوا بالصين، وانهيار بعض المساكن ومحاصرة السكان.

أما اليابان، فيشهد غربها هطول أمطار غزيرة، أغرقت مدن في فوكوكا وساجا في جزيرة كيوشو، حيث بلغت شدتها 110 ملليمتر في ساعة واحدة.