مصرع 17 شخصاً في تركيا إثر تعرض حافلة مهاجرين لحادث مروري

المصدر: أ ف ب

لقي 17 شخصا على الاقل ، بينهم 16 مهاجرا، حتفهم وأصيب 50 آخرون بجروح الخميس في حادث سير لحافلة صغيرة تقل مهاجرين في محافظة وان التركية، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "دي اتش ايه" الخاصة.

وقالت الوكالة إن بين الضحايا خمسة أطفال وكذلك سائق الحافلة، وذلك نقلا عن حاكم الولاية محمد امين بيلماز، موضحة أن الحادث وقع بالقرب من الحدود الإيرانية أثناء دخول المهاجرين بشكل غير قانوني إلى تركيا.

وكانت حصيلة سابقة أشارت الى وقوع 15 قتيلا، ولم تحدد هويات الضحايا.

وأوضح الحاكم ان 67 شخصا كانوا في الحافلة التي لا تزيد طاقتها عن 17 الى 18 راكبا.

وتم فتح تحقيق لمعرفة ملابسات الحادث وتحديد المسؤولين عنه.