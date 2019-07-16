كشف لغز قتل عالمة أمريكية في اليونان

المصدر: البيان الإلكتروني

قال مصدر اليوم الثلاثاء إن الشرطة اليونانية تعتقد أنها توصلت إلى قاتل عالمة أحياء أمريكية عثر على جثتها على جزيرة كريت هذا الشهر.

وعُثر على جثة سوزان إيتون (60 عاما)، وهي عالمة في مجال الأحياء الجزيئية في معهد ماكس بلانك بمدينة درسدن الألمانية، في خندق عسكري مهجور يوم الثامن من يوليو بعد أسبوع من اختفائها.

وقال كونستانتينوس لاجوداكيس، وهو مسؤول كبير بالشرطة في بلدة خانيا في كريت، إن رجلا يبلغ من العمر 27 عاما واستجوبته السلطات فيما يتعلق بمقتل إيتون اعترف بارتكاب الجريمة.

وأضاف في بيان بثه التلفزيون "أثناء الاستجواب اعترف بفعلته وسيُنقل إلى المحكمة اليوم". ولا يُكشف عن اسم المشتبه به بمقتضى القانون اليوناني، بحسب رويترز.

وقال متحدث إن المشتبه به اعترف بصدم إيتون مرتين بسيارته ثم قتلها. ومن المتوقع أن يمثل أمام الادعاء في وقت لاحق اليوم للرد على التهم المنسوبة إليه.

وكانت إيتون في زيارة للجزيرة لحضور مؤتمر علمي. ويعتقد أنها كانت تتريض في الخارج يوم اختفائها وأثار زملاؤها الأمر عندما لم تعد ذلك اليوم.

وقالت الشرطة إن لديها أدلة على أن إيتون قُتلت في مكان آخر قبل أن يلقى بها في الخندق الذي كانت تستخدمه قوات النازي أثناء احتلال كريت في الحرب العالمية الثانية.

وقال لاجوداكيس إن الشرطة وجدت آثار اعتداء جنسي على الجثة.