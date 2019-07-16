مقتل لاعب كرة قدم جنوب إفريقي سابق رمياً بالرصاص

المصدر: البيان الإلكتروني

أكدت الشرطة الجنوب إفريقية الثلاثاء أن لاعب كرة القدم السابق مارك باتشلور قُتل رميا بالرصاص ليل أمس في جوهانسبرغ.

وأفاد المتحدث باسم الشرطة لونجيلو دلاميني وكالة فرانس برس أن الضحية "كان يقود سيارته للعودة الى منزله عندما اعترض شخصان على دراجة (نارية) طريقه، وأطلقا النار عليه".

وتابع في اشارة الى استهداف متعمد للضحية أن باتشلور "توفي في سيارته. هرب المشبه بهما بدون سرقة أي شيء".

ووقعت الجريمة المجهولة الأسباب، أمام منزل اللاعب المعتزل في احدى الضواحي الشمالية لجوهانسبرغ، ولم يتم توقيف أي مشتبه به بعد.

وكان باتشولر من الذين حضروا محاكمة العداء السابق البارالمبي أوسكار بيستوريوس الذي أدين عام 2013 بقتل صديقته ريفا ستينكامب، وهو ادعى حينها أن مواطنه هدده بكسر ساقيه على خلفية اشتباهه (بيستوريوس) بوجود علاقة بين باتشلور وصديقة سابقة له.

ودافع باتشلور (49 عاما) عن ألوان أبرز الفرق في جنوب إفريقيا، لاسيما أورلاندو بايريتس وكايزر تشيفس وماميلودي صنداونز.