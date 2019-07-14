القوات الصومالية تقتل 15 مسلحاً من جماعة الشباب بعد هجوم الفندق

المصدر: البيان الإلكتروني

وأضاف القائد العسكري أن القوات نفذت الهجوم ضد الجماعة في بلدة وانلاوين في منطقة شبيلي السفلى بحسب وكالة الأنباء الألمانية.

وتابع القائد "تقدمت قواتنا للسيطرة على مناطق من قبضة متطرفي الشباب. قتلنا 15 منهم وسيطرنا على عدة قرى".

وتابع أن القوات ستمضي قدما في العمليات حتى طرد المسلحين من منطقة شبيلي السفلى بأكملها.

وذكر السكان أنهم سمعوا صوت تبادل كثيف لإطلاق النار بين المسلحين والجيش.



وكان مهاجمون مسلحون قد هاجموا فندقا فاخرا بمدينة كيسمايو الساحلية الصومالية أمس الأول الجمعة بعد هجوم انتحاري، واحتجزوا من بداخله.