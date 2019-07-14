مصرع مذيعة بريطانية شهيرة في حادث بشع

المصدر: البيان الإلكتروني

لقيت المذيعة البريطانية الشهيرة إميلي هارتريدج، مصرعها في حادث تصادم بشع .

وقالت السلطات البريطانية إن إميلي هارتريدج نجمة يوتيوب ومقدمة برامج تلفزيونية(36 عاما) توفيت في مكان الحادث على دوار "كوينز سيركوس" في منطقة باترسي في العاصمة البريطانية، فيما يعتقد أنه أول حادث من نوعه في بريطانيا.

ولقيت الراحلة مصرعها إثر اصطدام بين شاحنة ضخمة وسكوتر كهربائي كانت تستخدمه للتنقل.

وكانت هارتريدج تمكنت من تحقيق أكثر من 350 ألف مشترك لقناتها على يوتيوب، التي تنشر فيها مقاطع فيديو خاصة بنمط الحياة واللياقة البدنية والسفر، قبل أن تنتقل إلى التلفزيون وتقدم مسلسلا للقناة الرابعة بشأن كيفية التعامل بعد سن الثلاثين ، وفقا لسكاي نيوز.

وعلى الرغم من الحادث القاتل الذي وقع بالقرب من منزلها في لندن، فإنه لم تتم أي اعتقالات حتى الآن.

وقالت متحدثة باسم خدمة إسعاف لندن "لقد أرسلنا فريقا طبيا وطاقمين للإسعاف وضابط الاستجابة للحوادث في السيارات إلى مكان الحادث"، مضيفة أنه على الرغم من وصول الفريق إلى مكان الحادث بعد أقل من 3 دقائق إلا إن الجهود المكثفة التي بذلها المسعفون لم تثمر، وأعلن عن وفاة هارتريدج في مكان الحادث.

الجدير بالذكر أن سائق دراجة هوائية كان قد قتل في المنطقة نفسها في يوليو 2018 بعد إصابته بشاحنة نفايات.