تفاصيل جديدة حول غرق مبتعث سعودي في شلالات نياغرا

المصدر: البيان الإلكتروني

كشفت وسائل إعلام سعودية اليوم الجمعة، عن تفاصيل جديدة حول حادث غرق المبتعث السعودي قاسم عداوي في شلالات نياغرا مؤخراً.

وقالت صحيفة عكاظ إن السلطات الكندية عثرت على جثة يُعتقد أنها تعود للطالب قاسم عداوي الذي اختفت آثاره خلال زيارته إلى منطقة شلالات نياغرا.

ونقلت الصحيفة عن شقيق زوجة عداوي قوله إن السلطات الأمريكية أبلغتهم بعثور السلطات الكندية على جثة تحمل المعالم ذاتها التي أدلت بها العائلة للمحققين منذ اختفائه.

وأضاف أن العائلة بانتظار تأكيد هوية الفقيد من السلطات الكندية عبر مطابقة بيانات البصمات وتصوير الأسنان.

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