مقتل وإصابة 100 شخص باصطدام قطارين في باكستان

المصدر: البيان الإلكتروني

لقي 17 شخصاً مصرعهم وأصيب 83 آخرون عندما اصطدم قطار الركاب "أكبر اكسبرس " مع قطار شحن في محطة "والهار " قرب منطقة صادق أباد في محافظة رحيم يار خان.

وقال متحدث باسم الشرطة في المنطقة إن فرقا من الشرطة والجيش شاركوا في عمليات الانقاذ وان المصابين تم نقلهم إلى مستشفى الشيخ زايد والمستشفى العسكري في رحيم يار خان.

وكشفت معلومات أولية ان الاصطدام نجم عندما تغيّرت الإشارة من مسار قطار الركاب الى الخط الذي يقف فيه قطار الشحن مما أدى الى وقوع الحادث.

من جانبه وجه عمران خان رئيس الوزراء تعليماته إلى شيخ رشيد أحمد وزير السكك الحديدية لإتخاذ خطوات طارئة لتحسين البنية التحتية للسكة الحديد لضمان معايير السلامة.