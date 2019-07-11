تفاصيل مقتل عالمة أمريكية في مغارة بجزيرة يونانية

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت الشرطة اليونانية الخميس العثور على جثة عالمة أمريكية جاءت إلى جزيرة كريت لحضور مؤتمر، الاثنين في مغارة مرجحة أنها تعرضت للقتل خنقاً.

وقال مصدر في الشرطة لوكالة فرانس برس "إنه عمل إجرامي. لقد ماتت خنقاً"، دون إعطاء مزيد من التفاصيل.

وذكرت بعض وسائل الإعلام المحلية أن الفحص بين أنه تم سد فمها وأنفها، لكن لم يكن مؤكدًا في البداية أن موتها سببه الاختناق.

وعثر الاثنين على جثة سوزان إيتون عالمة الأحياء الجزيئية البالغة من العمر 59 عامًا والتي تعمل في معهد ماكس بلانك في درسدن بألمانيا في كهف قريب من الطريق ليس بعيدًا عن مدينة خانيا حيث انعقد المؤتمر. وكان فُقد أثرها منذ 2 يوليو.

وتقع المغارة بالقرب من قرية خامودوكري وهي جزء من مجموعة من المغارات التي استخدمها الجيش الألماني خلال الحرب العالمية الثانية.

ونعى معهد ماكس بلانك العالمة في بيان بقوله: "لقد شعرنا بصدمة شديدة جراء هذا الحدث المأساوي. كانت سوزان عالمة بارزة وزوجة وأم محبوبة ومحبة للرياضة وذات شخصية رائعة حقاً يحبها الجميع".

كانت العالمة الأمريكية متزوجة من العالم البريطاني أنتوني هيمان ولديها ولدان.