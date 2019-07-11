بالفيديو.. واشنطن تغرق

المصدر: البيان الالكتروني

تداولت صفحات الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي صورا وفيديوهات تظهر سيولاً غطت بعض شوارع العاصمة الأمريكية واشنطن يوم الاثنين 8 يوليو الجاري تسببت فيها أمطار غزيرة تساقطت على المدينة، وغمرت قسماً كبيراً من شوارع المدينة ومرافقها العامة.

وظهر الصور والفيديوهات السيول التي غطت بعض شوارع المدينة، والتي وصل ارتفاع منسوب المياه في بعضها لأكثر من 16 سنتيمترا، بحسب "روسيا اليوم".

كما نشر نشطاء مواقع التواصل فيديوهات تبين شلالات المياه التي تدفقت من أسقف بعض محطات المترو في واشنطن، والتي انسكبت مياهها على القطارات مباشرة.

وتعرضت بعض الشوارع الفرعية في المدينة لارتفاع مناسيب مياه الأمطار، حتى غمرت بعض السيارات، وتسربت إلى المنازل المجاورة وألحقت أضرارا بها.

وأظهر أحد الصحفيين التابعين لمجموعة الرئيس الأمريكي الإعلامية كيف تسربت المياه إلى المكاتب التي يعملون فيها داخل البيت الأبيض.