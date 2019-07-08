نام أثناء القيادة فتسبب بمقتل 29 شخصاً

المصدر: البيان الالكتروني

قتل 29 شخصاً على الأقل إثر انحراف حافلة من على طريق سريع وسقطت في مصرف مياه شمالي الهند في ساعة مبكرة من صباح اليوم الاثنين.

ووقع الحادث في منطقة أجرا بولاية أتر برديش، حيث غلب النوم السائق أثناء القيادة ففقد السيطرة على الحافلة التي انحرفت على الطريق ثم هوت 15مترا قبل أن تستقر في مصرف مياه .

وكانت الحافلة التي تقل 46 شخصا متجهة إلى نيودلهي، عاصمة البلاد، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية.

وقال ضابط بغرفة مراقبة الشرطة في أجرا إنه "تم انتشال 27 جثة على الأقل من الحافلة المغمورة جزئيًا بعد الحادث. فيما توفي اثنان آخران في وقت لاحق خلال توجههما إلى المستشفيات، كما تم إنقاذ 17 مصابا آخرين".

وذكرت وسائل الإعلام المحلية أن السائق غلبته غفوة أثناء القيادة، وفقد السيطرة على الحافلة. ولم يتضح ما إذا كان السائق من بين القتلى أم لا.

وقالت الشرطة إنها أطلقت تحقيقا لتحديد سبب الحادث، وذلك مع استمرار أعمال الإنقاذ والإغاثة.