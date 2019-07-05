شاهد.. 6 قتلى جراء إعصار مدمّر ضرب شمال شرق الصين

المصدر: البيان الالكتروني

https://twitter.com/ ضرب إعصار مدمر أجزاء واسعة من شمال شرق الصين يوم الأربعاء ليخلف ستة قتلى و190 مصاباَ.

وقال التلفزيون الصيني إن الإعصار دمر 3600 منزل وشرد حوالي 10000 شخص من سكان مدينة كايوان، وهي منطقة نادرا ما ظهر فيها أعاصير في السابق مما دفع المسؤولين الصينيين للاعتقاد بأن الإعصار هو أحد آثار التغيّر المناخي.

وأضاف المسؤولون أن التغيّر المناخي قد ينتج عنه قريباً المزيد من الأحوال الجوية غير الطبيعية كالتصحر والأعاصير والارتفاع الحاد في درجات الحرارة في مناطق متفرقة عبر الصين.

وسجلت مكاتب الأرصاد الجوية بالإقليم درجات حرارة مرتفعة تخطت 40 درجة مئوية في بعد المدن، وهو ما يهدد محاصيل الذرة بالمنطقة، بحسب "يورونيوز".