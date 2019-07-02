التحالف العربي: إصابة 9 مدنيين في هجوم لمليشيا الحوثي الإرهابية على مطار أبها

المصدر: وام

أعلن العقيد الركن تركي المالكي المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" عن إصابة 9 مدنيين في هجوم إرهابي لمليشيا الحوثي المدعومة من إيران الليلة الماضية استهدف مطار أبها الدولي في المملكة العربية السعودية بطائرة بدون طيار " مسيرة ".

وقال العقيد المالكي - في بيان بثته وكالة الأنباء السعودية "واس" - إنه عند الساعة الثانية عشرة وخمسة وثلاثين دقيقة من فجر اليوم الثلاثاء وقع هجوما إرهابيا من المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران استهدف مطار أبها الدولي، الذي يمر من خلاله يومياً آلاف المسافرين المدنيين من مواطنين ومقيمين من جنسيات مختلفة.

وأشار إلى أن المصابين بينهم 8 سعوديين وواحد يحمل الجنسية الهندية وتم نقلهم جميعاً إلى المستشفيات المتخصصة وحالتهم مستقرة مبدئياً.

وأضاف أن المليشيا الحوثية الإرهابية مستمرة في ممارساتها اللاأخلاقية باستهداف المدنيين والأعيان المدنية المحمية بموجب القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية، حيث أعلنت عبر وسائل إعلامها مسؤوليتها الكاملة عن هذا العمل الإرهابي باستخدام طائرة بدون طيار "مسيرة" ما يمثل اعتراف صريح ومسؤولية كاملة باستهداف الأعيان المدنية والمدنيين التي تعنى بحماية خاصة بموجب القانون الدولي الإنساني، وهو ما قد يرقي إلى جريمة حرب باستهداف المدنيين والأعيان المدنية بطريقة ممنهجة.

وبيّن العقيد المالكي، أن استمرار مثل هذه الأعمال الإرهابية وبقدرات نوعية متقدمة، يثبت تورط النظام الإيراني بدعم المليشيا الحوثية الإرهابية واستمرار انتهاك قرارات مجلس الأمن ذات الصلة ومنها القرار /2216/ والقرار /2231 /.

وأكد أن قيادة القوات المشتركة للتحالف وأمام هذه الأعمال الإرهابية والتجاوزات اللاأخلاقية من مليشيا الحوثي الإرهابية، مستمرة بتنفيذ الإجراءات الصارمة لردع هذه المليشيا الإرهابية، وبما يكفل حماية الأعيان المدنية والمدنيين، وسيتم محاسبة العناصر الإرهابية المسؤولة عن التخطيط والتنفيذ لهذا الهجوم الإرهابي وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.