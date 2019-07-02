30 قتيلاً جراء سقوط حافلة ركاب في وادٍ بالهند

المصدر: البيان الالكتروني

لقي 30 شخصاً على الأقل مصرعهم جراء حادث سقوط حافلة ركاب، صباح أمس الاثنين، في واد عميق بولاية جامو وكشمير في شمالي الهند.

وأفادت قناة "NDTV" الهندية بأن الحادث وقع في إقليم كيشتفار.

وأضافت أن رجال الإنقاذ يعملون في مكان الحادث وأن الشرطة تجري تحقيقا في ملابسات الحادث.

وأعلنت الشرطة الهندية لاحقا أن حصيلة ضحايا حادث سقوط حافلة الركاب في الوادي ارتفعت إلى 30 قتيلاً، فيما أصيب 7 آخرين بجروح.

ووقع الحادث صباح أمس الاثنين، عندما كانت الحافلة في طريقها من التجمع السكني كيشفان إلى إقليم كيشتفار.

وتدل المعلومات التمهيدية على أن سائق الحافلة فقد السيطرة عليها في الجزء الصعب من الطريق الجبلية، الأمر الذي أسفر عن سقوطها في الوادي، بحسب "روسيا اليوم".