شاهد.. برد بسمك مترين يغمر غوادالاخارا المكسيكية

المصدر: ترجمة وإعداد: عبدالهاني عليوات

إن ظاهرة التغيّر المناخي أصبحت حقيقة لا اختلاف عليها، وهي كل يوم تتجسد بصورة واضحة في كل بقاع العالم، فيوم الأحد الماضي شهد وسط غرب المكسيك سقوط كمية هائلة من البرد الضخم في مدينة غوادالاخارا، والذي تراكم في أنحاء المدينة بارتفاع مترين، فكان على عمال البلدية طلب الدعم من الجيش واستخدام الكاسحات ذات المحركات الخلفية وآلات مختلفة لتطهير الشوارع.

وأعرب حاكم ولاية خاليسكو المكسيكية إنريك ألفارو، التي تقع فيها مدينة غوادالاخارا، عن دهشته بالظاهرة، قائلاً: "مشاهد لم أرها من قبل (...) انظر إلى هذا البرد الذي يبدو وكأنه تساقط للثلوج... إنه لأمر مدهش!".

وقد تسببت هذه الظاهرة، بحسب "euronews en français" (سقوط البرد بكثافة وبأحجام كبيرة) في أضرار جسيمة في جميع أنحاء المدينة وبخاصةً في تلاكيبيك، حيث تعرض ما لا يقل عن 200 منزل لأضرار ودُمرت حوالي 50 مركبة، كما أدخل شخصان للمستشفى بسبب انخفاض حرارة الجسم.