مصرع 35 شخصاً إثر حادث حافلة في كشمير الهندية

المصدر: أ ف ب

توفي ما لا يقلّ عن 35 شخصاً الاثنين في كشمير الهندية إثر سقوط حافلة كانت تقلّهم في وادٍ، حسب ما أعلنت الشرطة.

وقال مسؤول في الشرطة ام. ك. سينها لوكالة فرانس برس إن الحافلة انحرفت عن الطريق في منطقة كيشتوار المعزولة (شمال) وتحطمت في الأسفل.

ولقي 35 راكباً حتفهم في الحادث في حين جُرح 17 آخرون، حسب ما أعلن المسؤول المحلي انغريز سينغ رانا.

وتتكرر حوادث السير في المناطق الجبلية في شمال الهند، بسبب تضاريس المنطقة والسرعة الزائدة والآليات المحملة بأكبر من طاقتها.

وأفادت وكالة أنباء "تراست اوف انديا" أن ثلاثة تلاميذ وسائق قضوا في حادث منفصل في ولاية هيماشال براديش المجاورة الاثنين.

والأسبوع الماضي، قضى 11 تلميذاً كانوا في طريقهم لتناول الغداء في الطبيعة عندما سقطت الحافلة التي كانت تقلهم من ارتفاع شاهق في منطقة شوبيان في كشمير.

ويلقي قرابة 150 ألف شخص حتفهم سنوياً في حوادث سير في الهند، بحسب احصاءات رسمية.