انفجار قوي يهز وسط كابول

المصدر: البيان الإلكتروني

هز انفجار قوي باكرا صباح الإثنين وسط كابول، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية، من غير أن يُعرف في الوقت الحاضر إن كان أدى لوقوع ضحايا.

وقال متحدث باسم وزارة الداخلية نصرت رحيمي في رسالة إلى وسائل الإعلام "وقع انفجار في الساعة 8,55 (4,25 ت غ) في حي بولي محمود خان في كابول.

وارتفع عمود من الدخان فوق موقع الانفجار وسمع صحافي في وكالة فرانس برس طلقات نارية في المنطقة.

ووقع الانفجار على مقربة من مكاتب شبكة "شامشاه تي في" التي أوقفت بثها لفترة وجيزة قبل أن تنقل مشاهد عن مكاتبها التي تلقت أضرارا جسيمة.

ويقع في الحي ذاته الاتحاد الأفغاني لكرة القدم والاتحاد الأفغاني للكريكت، إضافة إلى مبان عسكرية.