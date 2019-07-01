بالفيديو.. وفاة 5 أشخاص جراء فيضانات جنوبي روسيا

المصدر: البيان الالكتروني

صور صادمة خلفتها فيضانات ناجمة عن أمطار غزيرة هطلت على منطقة إيركوتسك المحاذية لبحيرة بايكال، حيث وصلت المياه إلى أسطح المنازل.

وقد تسببت الفيضانات، بحسب موقع (ANews) التركي، في مقتل خمسة أشخاص بينهم طفل، وفقدان طفل مع شخصين آخرين، كما تم تدمير 4000 مبنى بسبب فيضان الأنهار، وتشريد 000 10 شخص، بعد تأثر حوالي 50 قرية بهذه الفيضانات.

عمليات الإنقاذ متواصلة الآن، عن طريق القوارب والمروحيات، كما تم نصب خيم كملاجئ مؤقتة على عجل.

وبوصول الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى المنطقة المتضررة، تم إعلان حالة الطوارئ في هذه المنطقة من جنوب روسيا.