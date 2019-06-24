"الكويتية": طائرتنا إلى "نيس" تعرضت لاصطدام جناحها بعد هبوطها

المصدر: البيان الالكتروني

أعلنت شركة الخطوط الجویة الكویتیة الإثنین أن طائرتھا المتجھة إلى نیس الفرنسیة تعرضت لحادث ارتطام في جناحھا الأیسر بعد ھبوطھا في المطار الفرنسي مؤكدة "إنزال جمیع الركاب بسلام ودون إصابات".

وقالت الكویتیة في بیان صحفي إن الرحلة رقم 182 المتجھة إلى نیس تعرضت طائرتھا وھي من طراز بوینغ في تمام الساعة5.20 مساء بتوقیت (نیس) إلى ارتطام طرف الجناح الأیسر ببوابة الجسر الأوسط الممتد من مبنى المطار إلى الساحة وذلك أثناء توجیه الطائرة من أرض المطار من قبل الموجه الأرضي وبخطأ من توجیھه.

وأوضحت أنه تم إنزال جمیع الركاب وطاقم الطائرة اعتیادیا من البوابة الأمامیة للطائرة بسلام دون أیة إصابات.

وأضافت أنI"تم إلغاء الرحلة المقررة الیوم الإثنین من نیس إلى الكویت" لافتة إلى أن "الجھات المعنیة في الشركة تقوم حالیا بالترتیبات اللازمة لتوفیر الحجوزات البدیلة والسكن الملائم للعملاء المقرر سفرھم على الرحلة الملغیة".

وذكرت أن الجھاز الفني باشر في الترتیبات اللازمة لإصلاح الضرر الذي أصاب جناح الطائرة في أسرع وقت ممكن وعودتھا إلى العمل ضمن إسطول الشركة التي باشرت بدورھا مع السلطات الفرنسیة المختصة في التحقیقات اللازمة ، وفقا لوكالة " كونا".