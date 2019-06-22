مقتل 9 أشخاص بتحطم طائرة في هاواي

المصدر: البيان الالكتروني

قالت السلطات الأمريكية إن تسعة أشخاص لقوا حتفهم في تحطم طائرة بالقرب من أحد المطارات بولاية هاواي.

وقالت إدارة النقل في هاواي إن الطائرة ذات المحركين، وهي من طراز كينج إير، سقطت بالقرب من مطار ديلينجهام.

وذكرت إدارة الإطفاء أن النيران كانت قد اشتعلت في الطائرة عندما وصلت أطقم الإطفاء مضيفة أنه لا يوجد ناجون على ما يبدو وفقا لوكالة رويترز.

وقال مانويل نيفس رئيس إدارة الإطفاء في هونولولو خلال مؤتمر صحفي "ما زلنا نجمع معلومات بشأن الهدف من الرحلة وما كانوا يفعلون".

وذكرت (سي.إن.إن) أن الطائرة كانت تقوم برحلة للقفز بالمظلات مشيرة إلى أن إدارة الطيران الاتحادية ستحقق في الحادث.