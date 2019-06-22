بالفيديو.. مصنع ولاعات يقتل 30 شخصاً في إندونيسيا

المصدر: وام

لقي 30 شخصاً على الأقل بينهم أطفال مصرعهم في حريق اندلع اليوم في مصنع ولاعات غاز في إقليم سومطرة الشمالية بإندونيسيا.

وقال رياض الخير لوبيس، رئيس وكالة التخفيف من حدة الكوارث في سومطرة الشمالية، إن الضحايا وهم 27 بالغا وثلاثة أطفال لم يتمكنوا من الفرار من المصنع الواقع في قرية سامبريجو في مقاطعة لانجكات.

ويعتقد أن الحريق وقع جراء انفجار أنبوب غاز.