شاهد.. اندلاع حريق مهول بمصفاة نفطية في فيلادلفيا

المصدر: وام

اندلع حريق ضخم في مصفاة نفطية تابعة لشركة "انريجي سوليوشنز " في فيلادلفيا بالولايات المتحدة الأمريكية اليوم، ما ألحق أضرارا بوحدة في المصفاة قد يبقيها مغلقة لفترة طويلة.

وقال مسؤولو الإطفاء في مدينة فيلادلفيا ومصادر بالشركة إن كرة هائلة من النيران انطلقت إلى السماء وانتشر الدخان بالمنطقة المحيطة بالمصفاة عقب اندلاع حريق في وحدة البوتان في المصفاة، التي تبلغ طاقتها 335 ألف برميل يوميا، مشيرين إلى أن عمال الإطفاء يبذلون جهودا مضنية للسيطرة على الحريق.

وأكد مسؤولو الصحة بالمدينة أنه لا يوجد خطر فوري على المنطقة المحيطة بالمصفاة ولا حاجة لإجلاء سكان.