30 قتيلاً في حريق بمستودع لعلب الكبريت في إندونيسيا

المصدر: البيان الالكتروني

قضى 30 شخصا على الأقل بينهم العديد من الأطفال في حريق اجتاح منزلا يستخدم أيضا مصنعا لعلب الكبريت في إندونيسيا، وفق السلطات.

وقال رئيس وكالة إدارة الكوارث في شمال سومطرة رياديل لوبيس "لا نعرف سبب الحريق لكن تم إخماده" مضيفا أن بين الضحايا ثلاثة أطفال على الأقل.

وأظهرت صور للكارثة جثثا متفحمة مكدسة فوق بعضها البعض، فيما أظهرت مشاهد التلفزيون سحبا من الدخان الأسود يتصاعد من المنزل الواقع في بلدة بينجاي في شمال سومطرة، وفقا لوكالة فرانس برس.

وقال رئيس وكالة إدارة الكوارث في لنغات إيروان سياهري لشبكة مترو التلفزيونية "على الأرجح أحضروا أطفالهم إلى العمل". وأضاف أن الضحايا "متفحمين ومن الصعب التعرف عليهم".