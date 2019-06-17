يلقي زوجته من الطابق الثاني بالمحكمة

المصدر: البيان الإلكتروني

أصيبت ربة منزل مصرية بكسر في القدم والحوض وذلك بعد قيام زوجها بإلقائها من الطابق الثاني بمحكمة بركة السبع بمحافظة المنوفية، بسبب خلافات عائلية بينهما، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

ووفقا لصحيفة اليوم السابع، فقد تلقت الجهات الأمنية إخطاراً يفيد ضبط الزوج حال قيامه بإلقاء زوجته الحامل من الطابق الثاني بمحكمة بركة السبع بمحافظة المنوفية، بسبب خلافات عائلية بينهما وقضايا منظورة أمام القضاء وقيامها بالتعدي عليه بالشبشب أمام الأهالي بالمحكمة، وتم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.