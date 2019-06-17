شاهد.. عواصف عنيفة تضرب شرقي فرنسا

المصدر: البيان الالكتروني

ضربت عواصف عنيفة شرقي فرنسا، متسببة في مقتل شخص وإلحاق أضرار بالممتلكات والحقول الفلاحية، بحسب ما ذكرت قناة (cnews) الفرنسية.

وأدى سقوط البرد المصاحب للعاصفة بأحجام كبيرة إلى تهميش زجاج أسقف ونوافذ بعض المحلات، بالإضافة إلى ألحاق أضرار كبيرة بالسيارات.

كما تسببت الأمطار الغزيرة في فيضان الأودية، وهي ظاهرة غير معتادة في بلد متوسطي في مثل هذا الوقت من السنة.