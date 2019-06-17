موجة حرّ تقتل 59 شخصاً شمالي الهند

المصدر: البيان الالكتروني

لقي 49 شخصاً حتفهم خلال الـ 24 ساعة الأخيرة في ولاية بيهار في شمال الهند، التي تشهد منذ أكثر من أسبوعين درجات حرارة عالية، بحسب ما أعلنت السلطات الأحد.

ويتحدر الضحايا من منطقة مغاذ، التي تعاني الجفاف ودرجات الحرارة التي تبلغ خلال النهار حوالى 45 درجة، بحسب "فرانس 24".

وبحسب فيجاي قمر؛ المسؤول في الصحة العامة، فإن 49 شخصاً توفوا في ثلاثة أقاليم. وقال "حدث تطور مفاجىء بعد ظهر السبت. نقل مصابون بضربات شمس إلى المستشفيات، وتوفي معظمهم مساء السبت والبعض الآخر صباح الأحد".

وتسببت موجة الحرّ في نفوق العديد من رؤوس الماشية واتلاف بعض المحاصيل الزراعية، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية.