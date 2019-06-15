بالفيديو.. مقتل 19 شخصاً في فيضانات بالصين

المصدر: البيان الالكتروني

أفادت وسائل إعلام رسمية صينية، أن الفيضانات الناجمة عن الأمطار الغزيرة خلفت 19 قتيلاً على الأقل في جنوب البلاد، بحسب "يورونيوز" في نسختها الفرنسية.

وقالت وكالة تشاينا نيو، إن الأمطار التي هطلت على مدار أسبوع في منطقة غوانغشي على الحدود مع فيتنام تسببت في مقتل 12 شخصا وتشريد أكثر من 570 ألف آخرين.

وبحسب المصدر نفسه، فإن الفيضانات أسفرت عن انهيار المنازل وتلف المحاصيل في مقاطعة قوانغدونغ المجاورة، كما قتل سبعة أشخاص وفقد شخص آخر.

ووفقاً للتلفزيون العام CCTV، تأثرت 22 مقاطعة في البلاد في المجموع من هطول الأمطار، والتي أثرت بدورها على 6.75 مليون شخص وتسببت في خسائر اقتصادية تقدر بـ 10 مليارات يوان (1.3 مليار يورو).