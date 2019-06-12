وفاة 14 شخصاً في حادث مروع بالقاهرة

المصدر: البيان الإلكتروني

لقي 14 شخصا مصرعهم وأصيب 8 آخرون، الأربعاء، في حادث تصادم بين سيارتين "ميكروباص" على طريق الأتوستراد في العاصمة المصرية القاهرة.

وقالت صحيفة "الشروق" المصرية إن اللواء محمد منصور، مدير أمن القاهرة، تلقى إخطارا بوقوع حادث تصادم مروع أعلى طريق الأتوستراد، مضيفة "وفور انتقال قوة أمنية من مباحث مرور القاهرة إلى مكان الحادث تبين أنه أثناء سير ميكروباص بكامل حمولته من المواطنين على طريق الأتوستراد قادما من حلوان اتجاه المعادي، انفجر إطار السيارة".

وتابعت "أسفر الانفجار عن اختلال عجلة القيادة في يد السائق، فعبرت السيارة للاتجاه المعاكس، فاصطدمت بسيارة ميكروباص أخرى بكامل حمولتها من الركاب، وسيارة ملاكي".

وذكر المصدر أن الحادث أسفر عن مصرع 14 شخصا وإصابة 8 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة.

وتم انتشال الجثث والمصابين، ونقلهم إلى أحد المستشفيات المحلية، وتحرير محضر بالواقعة. وتولت النيابة العامة التحقيق في الحادث.

ووجه محافظ القاهرة، محمد شوقي، مدير مديرية الشؤون الصحية بتقديم كافة المساعدات الطبية اللازمة للمصابين وكذلك التسهيلات اللازمة لأسر المتوفين لاستخراج تصاريح الدفن.