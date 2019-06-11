مصرع عريس وشقيقه ليلة زفافه .. ونجاة العروس

المصدر: البيان الإلكتروني

في ليلة زفافه، وببدلة عرسه، لقي عريس مصرعه مع شقيقه وسائق سيارة الزفاف غرقا، بعد سقوط سيارتهم في إحدى الترع المصرفية بكوبري حمودة، التابع لمركز طهطا في محافظة سوهاج في صعيد مصر، بينما أصيبت العروس إصابات بالغة.

ووفقا لموقع البوابة نيوز المصري، فقد تلقت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة طهطا شمال سوهاج إخطاراً من شرطة النجدة بانقلاب سيارة في ترعة عند كوبري حمودة دائرة القسم، وبالانتقال والمعاينة تبين أن سيارة الزفاف كانت قادمة من مدينة طهطا وفي طريقها إلى مركز جهينة، حيث مسقط رأس العروسين، وذلك بعد انتهاء أعمال الزفاف وجلسة التصوير والكوافير.

وتبين من المعاينة الأولية أن السرعة واختلال عجلة القيادة من يد السائق هي سبب الحادث، الذي أدى إلى مصرع العريس ويدعى مروان وشقيقه أحمد والسائق غرقا داخل مياه الترعة، وأصيبت العروس بكدمات وجروح متفرقة بأنحاء الجسد، وتعرضت لحالة إغماء، وجميعهم من منطقة موم إدريس التابعة لقرية الطليحات بمركز جهينة غربي سوهاج.

وانتشلت قوات الإنقاذ النهري بسوهاج الجثث، وتم نقلهم إلى مستشفى طهطا العام.