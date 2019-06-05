سجناء ينقذون زميلهم خلال محاولته الانتحار!

المصدر: البيان الالكتروني

انتشر مقطع فيديو جديد يوثق حادثة غريبة جرت في أحد سجون الولايات المتحدة، حاول خلالها سجين الانتحار بالقفز من الطابق الثاني، إلا أن سرعة بديهة زملائه النزلاء كانت كفيلة بإنقاذه بحسب روسيا اليوم.

ويظهر المقطع كيف أقدم السجين على رمي نفسه من الطابق الثاني، إلى فناء السجن الداخلي، حيث تنبه زملاؤه قبل لحظات من حدوث ذلك، ليسارعوا بوضع سلة ممتلئة بالألبسة، سقط عليها السجين ونجا من الموت، أو من إصابات بليغة بالحد الأدنى.