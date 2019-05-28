150 درهماً ثمن طعنات في صدر سيدة

المصدر: البيان الالكتروني



رفض "الحاج أحمد" صاحب محل العصائر، أن يعطي "سُلفة" للصبي الذي يعمل معه، ومنذ أن رفض صاحب المحل بدأ الصبي يبحث عن الوسيلة التي يحصل من خلالها على أموال، وإن كانت هذه الطريقة تقوده خلف جدران السجون.

لم يرهق الصبي ذهنه في التفكير ووسوس له شيطانه إلى قتل زوجة صاحب العمل التي أمدته بالطعام والأموال، فأعمي الشيطان بصيرته حتى جاء اليوم الموعود، كان المتهم قد رتب أوراق خططه للحصول على 700جنيه أي ما يعادل 150 درهما تقريباً تمتلكها السيدة التي تبلغ من العمر 60 عاما، لتشهد منطقة عين شمس بمصر أبشع جريمة قتل على يد صبي زوجها.

وقال أحد أصحاب المحال التجارية بالمنطقة ويدعى "محمد" : "منذ ما يقرب من 3 سنوات جاء أحد الشباب من الصعيد ليعمل مع الحاج أحمد في محل العصائر الخاص به، وطوال فترة عملهم تلاحظ التزام الصبي في العمل وحرصه على تلبية طلبات المحل، مما جعل زوج المجني عليها يعطيه مستحقاته وما يزيد على أجره نظرا لظروفه الصعبة" على حد قوله.

وأضاف محمد، كل صباح يتناول المتهم الإفطار مع صاحب المحل، فدائما ما يعامله معاملة الأب لولده، ولم تبخل عليه المجني عليها فكل مرة يذهب إلى المنزل لإحضار شيء ما تعطيه النقود والطعام، ولم يأت لمخيلتها أن تكون نهايتها على يد الصبي الخائن الذي علم بثرائها ومكان اختباء مشغولاتها الذهبية بحسب صحيفة الأهرام.

وأضاف آخر يوم الواقعة حضر المتهم إلى منزل المجني عليها دون علم زوجها، وما أن فتحت له الباب حتى قام بإخراج سلاح أبيض من طيات ملابسه "مطواة" وهددها بقتلها في حال رفضها إعطاءه النقود ومشغولاتها الذهبية، وما أن أحضرت المجني عليها مبلغ 700 جنيه، و3غوايش ذهبية، سدد لها طعنات قاتلة بالصدر والبطن وظل بجانبها حتى فارقت الحياة خشية من افتضاح أمره.

والتقط آخر، أطراف الحديث أثناء القبض على المتهم ظل يردد "ماكنتش أقصد أقتلها دي زي أمي ما قتلتهاش دي بتعطف عليه" حتى وقع مغشيا عليه أمام رجال المباحث.

حالة من الصمت سيطرت على شارع الزعيم غاندي بمنطقة عين شمس، فالجميع لم يصدق بعد تحريات والبحث عن القاتل لمدة تزيد على 3 أيام أن يكون هذا الصبي مرتكب الواقعة.

أمرت نيابة شرق القاهرة الكلية بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات في اتهامه بقتل ربة منزل وسرقتها، وجدد قاضي المعارضات حبسه على ذمة التحقيقات.