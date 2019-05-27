8 وفيات وإصابة واحدة جراء حادث تصادم مروع في الكويت

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت الإدارة الكويتية العامة للإطفاء وقوع حادث تصادم مروع فجر اليوم الاثنين في منطقة "كبد"، ما أسفر عن وقوع ثماني وفيات وإصابة واحدة.

وقالت الإدارة، في بيان صحفي، نقلته وكالة الأنباء الكويتية (كونا)، إن حادثا بسيطا وقع في منطقة كبد قرب الدوار قبل قدوم مركبة مسرعة لتصطدم بالمتجمهرين هناك، ما تسبب بوقوع ثماني وفيات وإصابة بالغة لشخص واحد.

وأضافت الإدارة أن رجال إطفاء مركز كبد تعاملوا مع الحادث إلى جانب رجال الأمن والطوارئ الطبية.

ووفقا للبيانات الرسمية، فإن حوادث الطرق أسفرت عن وفاة 401 شخصا في الكويت العام الماضي و424 عام 2017. وفي معظم الأحيان تكون السرعة الزائدة هي السبب في وقوع الضحايا.

وفي إطار متصل كشفت صحيفة ”القبس“ الكويتية عن أن الحوادث المرورية التي شهدها الكويت منذ بداية العام الحالي حتى منتصف مايو الجاري، تسببت في وفاة 120 مواطناً ومقيمًا أغلبهم من فئة الشباب.

وتحتل الكويت المركز الثالث عالميًا من حيث عدد الوفيات بالحوادث المرورية، وتسجل الإحصائيات الرسمية التي تُصدرها وزارة الداخلية كل عام عشرات الآلاف من الحوادث المرورية، والتي يتفاوت فيها عدد الوفيات كل عام، إلا أنه يتجاوز المئات في كل إحصائية.