المصدر: (د ب أ)

ذكرت الشرطة الهندية أن 15 طالباً على الأقل قتلوا بعد اندلاع حريق هائل في أحد فصول الدروس الخصوصية في ولاية جوجارات بغربى الهند.

وأظهرت مقاطع الفيديو التي سجلها المحليون وتم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي العديد من الطلاب يقفزون من الطابقين الثالث والرابع من المجمع التجاري الواقع في مدينة سورات.

وقال مصدر بالشرطة المحلية عبر الهاتف: "لقي 15 طالبا على الأقل حتفهم إما جراء الاختناق أو القفز من المبنى. وكل الضحايا من الشباب الصغير ودون الـ18 عاما".

ونقل طلاب آخرون مصابون إلى المستشفيات القريبة وبالتالي فإن حصيلة الوفيات مرشحة للزيادة. وجرى إرسال 19 عربة إطفاء للسيطرة على الحريق.

وقدم رئيس الوزراء ناريندرا مودي، وهو من نفس الولاية، تعازيه لأسر الضحايا ووجه السلطات المحلية بتقديم كل المساعدة المحتملة للمتضررين.

مقتل 15 طالباً في اندلاع حريق بأحد فصول الدروس الخصوصية في الهندhttps://t.co/ksc0kUaBY8#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/LKiylR0U3A — صحيفة البيان (@AlBayanNews) ٢٤ مايو ٢٠١٩