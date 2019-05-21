الداخلية المصرية: القضاء على خليتين إرهابيتين بالعريش

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت وزارة الداخلية المصرية اليوم الثلاثاء القضاء على خليتين للعناصر الإرهابية في توقيت متزامن بالعريش، ومقتل 16 من عناصرهما والعثور بحوزتهم على أسلحة نارية ومتفجرات.

وذكر موقع "بوابة الأهرام" الإلكتروني المصري اليوم أن قطاع الأمن الوطني تمكن من رصد بؤرتين للعناصر الإرهابية تخطط لتنفيذ سلسلة من العمليات الإرهابية ضد المنشآت الهامة والحيوية واستهداف الشخصيات الهامة بمناطق مختلفة بالعريش.

وأشارت الداخلية إلى أن مواجهات مسلحة حدثت مع العناصر الإرهابية؛ مما أسفر عن مقتل 16 إرهابيًا والعثور بحوزتهم على ثماني بنادق آلية ، وبندقية FN ، وثلاث بنادق خرطوش، وثلاث عبوات متفجرة، وحزام ناسف، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الألمانية.

ولفتت إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتوالي نيابة أمن الدولة العليا مباشرة التحقيقات.