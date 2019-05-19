القبض على مطلق النار على "ساهر" في السعودية

المصدر: البيان الالكتروني

ألقت الشرطة السعودية القبض على الشخص الذي أطلق النار على جهاز الرصد الآلي لضبط سرعة السيارات (ساهر)، وفقا لما أعلنته النيابة العامة، السبت.

وقالت النيابة عبر صفحتها الرسمية على موقع تويتر: "شعبة التحريات والبحث الجنائي بشرطة محافظة الطائف تتمكن - بفضل من الله- من القبض على مواطن بعد توفر الادلة على قيامه بإطلاق النار من مسدس على جهاز الرصد الآلي لسرعة المركبات (ساهر) بطريق الطائف-الباحة".

وتداول مغردون مقطع فيديو أمس يظهر قيام شخص بإطلاق النار على "ساهر" الجهاز المخصص لضبط سرعة المركبات .

وأعلنت إمارة منطقة مكة، السبت، تحركها لأجل القبض على شخص أطلق النار على جهاز رصد السرعة "ساهر" على طريق سريع، ووثق عمله التخريبي بمقطع فيديو.

وأوضحت إمارة منطقة مكة، في تغريدة على موقع "تويتر"، أن إطلاق النار جرى في مكان بين منطقتي الطائف والباحة بحسب سكاي نيوز.

وجاء في تغريدة "إمارة منطقة مكة": "إشارة لمقطع الفيديو المتداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي والذي يظهر فيه شخص يطلق النار على إحدى أجهزة الرصد الآلي بطريق الطائف - الباحة فقد تم تحريز الآثار تمهيدا للقبض على الفاعل."

وقال المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة، الرائد محمد بن عبدالوهاب الغامدي، "توضيحا للواقعة فإن الجهات الأمنية بشرطة محافظة الطائف باشرت، مساء الخميس الماضي، بلاغًا عن تعرُّض أحد أجهزة الرصد الآلي للسرعة (ساهر) لإطلاق نار"، حسب صحيفة سبق السعودية.

وقال معلقون إن الشخص المتورط يلحق ضررا بنفسه وبغيره، قائلين إن دور جهاز رصد السرعة هو حماية الناس من التهور على الطريق وليس إثقالهم بالمخالفات.