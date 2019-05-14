تغريم شركة ملياري دولار تعويضاً لزوجين أصيبا بالسرطان

المصدر: أ ف ب

سدّدت لجنة محلّفين أمريكية الإثنين ضربة ثالثة إلى شركة "مونسانتو" التابعة لمجموعة "باير" الألمانية بإلزامها دفع أكثر من ملياري دولار تعويضات لزوجين يتّهمان مبيد الأعشاب "راوند أب" الذي تصنعه هذه الشركة بالتسبّب بمرض السرطان الذي أصيبا به.

وقال محامو الزوجين آلفا وألبرتا بيليود إنّ لجنة المحلّفين في محكمة أوكلاند قرب سان فرانسيسكو (غرب) حكمت لموكليهما بمبلغ "ملياري دولار"، أي مليار لكل منهما، كتعويض "عقابي" فرضته على الشركة المصنّعة للمبيد "راوند أب".

وإضافة إلى الملياري دولار قضت لجنة المحلّفين على الشركة بدفع مبلغ 55 مليون دولار للزوجين تعويضاً لهما عن العطل والضرر الذي لحق بهما من جرّاء استخدامهما هذا المبيد المصنوع من الغلايفوست.

وكانت المحاكمة في هذه القضية بدأت في نهاية مارس بعدما أصدرت هيئة محلّفين أخرى في سان فرانسيسكو حكماً على مونسانتو بدفع تعويض لمتقاعد مصاب بالسرطان قدره 80 مليون دولار.

وعلى غرار الحكم الذي أصدرته نظيرتها في أوكلاند، اعتبرت يومها هيئة المحلّفين في سان فرانسيسكو أنّ السرطان الذي أصيب به المدّعي سببه "رواند أب" وأنّ "مونسانتو" لم تقم بأي خطوة لتجنّب المخاطر المحتملة.

وإدوين هاردمان (70 عاماً) الذي شخّص الأطباء أصابته ب"لِمْفُومة لَاهودجكينيَّة" في 2015 وهو أحد أنواع السرطانات التي تنشأ في الجهاز اللمفاوي، رفع دعوى على مونسانتو في 2018 متّهماً إياّها بالتسبّب بإصابته بهذا السرطان بسبب استخدامه مبيد "رواند أب" لأكثر من 25 عاماً في مزرعته في كاليفورنيا.

أمّا المدّعي الأول الذي ربح دعوى تعويض ضدّ مونسانتو بسبب المبيد العشبي "راوند أب" فيدعى دواين "لي" جونسون، وهو أب لولدين صغيرين مصاب بسرطان "لِمْفُومة لَاهودجكينيَّة" في مرحلته الأخيرة.

والصيف الماضي حكمت هيئة محلّفين على مونسانتو بدفع 78,5 مليون دولار لجونسون تعويضاً على إصابته بالسرطان، وكان ذلك أوّل حكم يصدر ضد الشركة بسبب "راوند أب" في وقت تصرّ فيه الأخيرة على أنّ مبيد الأعشاب المصنوع من الغلايفوست لا يسبّب السرطان.