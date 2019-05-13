بالفيديو.. مقتل نائب أرجنتيني في حادث إطلاق نار

المصدر: البيان الإلكتروني

توفي نائب أرجنتيني، الأحد، متأثرا بجروح أصيب بها في إطلاق، الأسبوع الماضي، أمام مبنى مجلس الشيوخ في العاصمة بوينس آيرس.

ووفقاً لموقع سكاي نيوز عربية، جاء الإعلان عن وفاة النائب هكتور أوليفاريس (61 عاما) على لسان ائتلاف كامبييموس (لنغير) الحاكم الذي ينتمي له.

والتقطت كاميرات مراقبة مشاهد إطلاق النار، وأظهرت تعرض أوليفاريس ويادون لإطلاق النار من داخل سيارة متوقفة.

Impunidad total. Estaban como si nada los atacantes de Hector Olivares. Vean esto por favor pic.twitter.com/MDaI44CO06 — Somos Más 🇦🇷 (@Fuimosel46) May 9, 2019

وتم توقيف 6 أشخاص، بينهم رجلان، الجمعة، على خلفية إطلاق النار الذي حدث قبل يوم، وأدى إلى مقتل الموظف الحكومي مارسيلو يادون وقت الهجوم.

وكان يادون في ذلك الوقت يسير مع أوليفاريس الذي أصيب في منطقة البطن، فيما قالت السلطات إنها لا تعتقد وجود دوافع سياسية وراء إطلاق النار.

وأصيب يادون (58 عاما) 5 مرات من مسافة قريبة عندما كان يسير أمام مبنى مجلس الشيوخ مع أوليفاريس صديق الطفولة.

ولم تتضح بعد أسباب إطلاق النار، لكن تقارير صحفية في الأرجنتين رجحت أن يكون الحادث مرتبطا بعلاقة تربط يادون ببنات أحد المهاجمين التي تصغره سنا بكثير.